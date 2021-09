Danes ob 13.45 sta na avtocesti pri Čatežu ob Savi, občina Brežice, trčili tovorni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in z absorbcijskim sredstvom posuli iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Brežice so na kraju oskrbeli lažje poškodovano osebo in jo prepeljali v SB Brežice. preberite več » ...