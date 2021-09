Včeraj ob 14.11 se je na glavni cesti pred mejnim prehodom Radelj v občini Radlje ob Dravi na streho prevrnilo osebno vozilo. Gasilci PGD Radlje ob Dravi so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem ZRCK Ravne na Koroškem pri oskrbi poškodovane osebe, vozilo postavili nazaj na kolesa ter z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. Poškodovanca so reševali prepeljali v SB Slovenj Gradec, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.