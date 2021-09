V Trbovljah vlado pričakali protestniki, skušali so vdreti v dvorano, kjer so bili ministri Večer Pred začetkom nocojšnje javne tribune o razvoju zasavske regije v Delavskem domu Trbovlje ob obisku vlade v regiji je civilna družba pred domom pripravila protivladni protest. Več sto zbranih na protestu z glasnimi vzkliki zahteva odstop vlade Janeza Janše. Skušali so priti v dvorano, v katero vstopajo ministri, a jim je policija to preprečila.

