Levičarski nasilneži napadli vlado, župane ter podjetnike, ko so ti reševali težave v zasavski regij Demokracija Piše: Sara Kovač (Nova24tv) Levičarski skrajneži so pred javno tribuno v Delavskem domu v Trbovljah obkolili stavbo, skušali vanjo vdreti, a je najhujše preprečila policija. Metali so tudi granitne kocke. Predstavniki vlade so ob obisku Zasavja s sogovorniki pregledali izkušnje, uspehe, potrebe in načrte regije, katere največji izziv je po besedah ministra Zdravka Počivalška prestrukturiranje. Le ...

