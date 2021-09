Film tedna je poljski film Znoj – nocoj ob 20.05 na TV SLO 1 RTV Slovenija Sylwie Zając je motivatorka fitnesa in spletna vplivnica. Čeprav ima številne sledilce, sodeluje s poštenimi partnerji in ima veliko prijetnih znanstev, je v bistvu osamljena in išče iskrena čustva, pravo intimno življenje, v katerem bi uživala.

