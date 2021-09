Znoj: "Kaj ti bodo prijatelji, ko pa imaš 600.000 sledilcev." RTV Slovenija Tokratni Film tedna je naslovljen Znoj in prinaša zgodbo poljske motivatorke fitnesa, ki si je na spletu ustvarila ime in kariero. Kljub stotinam sledilcev je osamljena in išče pravo intimno življenje. Film je na ogled drevi na TV SLO 1 ob 20. 05.

