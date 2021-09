Juve nad prvaka brez ključnih napadalcev, Chelsea brez Kanteja 24ur.com Na osrednji tekmi sredinega programa nogometne Lige prvakov se bosta v Torinu udarila domači Juventus in londonski Chelsea. Modri branijo lanskoletni naslov v tem eminentnem klubskem nogometnem tekmovanju. Tekmeca sta uvodni krog končala z zmago in sta prva favorita v skupini za napredovanje v izločilne boje. Prenos nogometnega spektakla od 20.30 na Kanalu A in VOYO.

