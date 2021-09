Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj: Četrtek, 30.9.2021: JOHE, DVORJANE; LOVRENC 3, ARČNIK-FORSTNER: med 8:00 in 14:00 uro.

RDEČI BREG 1, IRŠIC: med 9:00 in 10:30 uro.

ČREŠNJEVEC, SELNICA: med 8:30 in 14:00 uro.

SP. SLEMEN ŠOLA, URBAS-ŠOLA: med 12:00 in 13:00 uro.

NOVINE 1, SELNICA OB MURI: med 8:0 ...