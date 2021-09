Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo v petek, 01. oktobra predvidoma prekinjena dobava električne energije na območju transformatorskih postaj enot Celje in Velenje: Nadzorništvo Lava – območje Celja z okolico: TP Nušičeva – nizkonapetostno omrežje Vrunčeva 29, hišne št.: Nušičeva 10 in Veselova št. 1, 3, 5, 7, 9, 6 in 8 med 8:00 in 14:00 uro. Nadzorništvo Polzela – obm ...