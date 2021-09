Poslanci o zakonu, ki za investicije v zdravstvo namenja dve milijardi evrov 24ur.com DZ bo odločal o predlogu zakona o zagotavljanju sredstev za naložbe v zdravstvo v letih od 2021 do 2031, pa tudi o dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Medtem ko se prvemu obeta zadostna podpora za sprejem, pa je pričakovati, da bo drugi zavrnjen, saj so v koaliciji že vložili svoj predlog s podobnimi rešitvami.

Sorodno

Oglasi