Na Twitterju je DARS objavil videoposnetek, ki prikazuje tovorno vozilo, ki pripelje na uvoz v smeri Maribora in Novega mesta, poroča vecer.com. Voznik na njem je ugotovil, da se je zmotil, zato je ustavil in peljal vzvratno Zapisali so: “Ko je ugotovil, da je napačno zavil, je šel kar v “rikverc” in trčil v avtomobil. Pozor, vzvratna vožnja na avtocestah je prepovedana in zelo nevarna! Kadar zgr ...