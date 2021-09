Lava vulkana na La Palmi dosegla morje 24ur.com Španske oblasti skrbijo strupeni oblaki dima, ki bi lahko zajeli notranjost Kanarskih otokov. Nastanejo ob stiku med staljeno kamenino in oceanom. Nove zemeljske strukture so nastale v manj kot 45 minutah, so ocenili strokovnjaki.

