Piše: Jože Jan Deset dni po izbruhu vulkana Cumbre vieja na Kanarskem otoku La Palma, je reka lave končno prišla do morja. Vulkanološki inštitut Kanarskih otokov (Involcan) je potrdil, da lava pada v morje s skoraj sto metrov visoke pečine. Čeprav so strokovnjaki izrazili zaskrbljenost o posledicah izliva lave v morje (morebitne eksplozije, valove vrele vode in celo nastanek strupenih oblakov), In ...