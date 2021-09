Rekordni proračun se odraža tudi v naložbah v zasavski regiji Vlada RS Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti se je 28. septembra 2021 v okviru vladnega obiska zasavske regije srečal z županoma občin Litija in Zagorje ob Savi. V Zagorju in Trbovljah si je ogledal tamkajšnja muzeja, v Trbovljah je obiskal tudi knjižnico in kulturno središče Zasavja Delavski dom Trbovlje. Z obiskom Zasavja se je sklenil niz septembrskih vladnih regijskih obiskov.

