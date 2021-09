Vojska bo v naslednjih dneh dostavljala gorivo, vlada trdi, da se razmere umirjajo 24ur.com Britanski minister za podjetništvo, energijo in industrijsko strategijo Kwasi Kwarteng je sporočil, da bodo vojaki v prihodnjih dneh priskočili na pomoč in prevažali gorivo. Več tisoč bencinskih servisov po državi se je pred dnevi soočilo s pomanjkanjem goriva. Potrošnike je namreč skrbelo, da bodo črpalke zaradi pomanjkanja voznikov cistern kmalu ostale brez zalog, zato so panično kupovali gorivo.

