Dramatični prizori: ker se je vrinil v vrsto, ga je napadel z nožem #video SiOL.net V Angliji so na pomoč poklicali vojsko, ki že prevaža cisterne in oskrbuje bencinske črpalke z gorivom. Ocenjujejo, da bi lahko kriza trajala več kot mesec dni, medtem pa so otroci brez prevozov v šolo, vozila za prevoz organov in krvi pa stojijo, pretrgana je tudi oskrba na domu. Že pred sončnim vzhodom se pred bencinskimi črpalkami vijejo dolge kolone vozil. V boju za gorivo prihaja tudi do izbruhov nasilja, o čemer priča tudi zgornji posnetek iz Londona, na katerem je moški z nožem napadel voznika, ki naj bi se poskušal vriniti v vrsto pred bencinsko črpalko.

