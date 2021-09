V nesreči na Dolenjskem umrl voznik SiOL.net Policisti so v torek okoli 16. ure prejeli obvestilo o prometni nesreči na cesti med Dolenjimi Laknicami in Drečjim vrhom. Po prvih ugotovitvah policistov je voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste po strmem pobočju. 52-letni voznik je umrl na kraju nesreče, so sporočili.

