Žan umrl dan pred svojim 20. rojstnim dnem Lokalec.si Policija je bila v torek ob 23.18 obveščena o prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti med Novo Gorico in Rožno Dolino. V čelnem trčenju je umrl 19-letni sopotnik v osebnem avtomobilu, ki ga je zaneslo na nasprotno vozišče ob vstopu v predor Panovec ravno v trenutku, ko je nasproti pravilno pripeljala 44-letna voznica. V prometni nesreči so bile poškodovane še tri osebe, dve težje in ena lažje, ...

