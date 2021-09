Samodejno podnaslavljanje televizijskih programov – uresničevanje pravice do obveščenosti Vlada RS Danes, 29. septembra 2021, so Ministrstvo za kulturo, Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Radiotelevizija Slovenija sklenili tripartitno pogodbo za izvedbo pilotnega projekta "Samodejno podnaslavljanje televizijskih programov". Samodejno podnaslavljanje bo osebam z okvaro sluha omogočilo spremljanje televizijskih programov in storitev ter uresničevanje pravice do obveščenosti in sodelovanja v kulturnem življenju.

