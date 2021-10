Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije pozdravlja projekt samodejnega podnaslavljanja televizij Vlada RS Objavljamo izjavo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije ob začetku projekta "Samodejno podnaslavljanje televizijskih programov". Projekt, ki ga financira Ministrstvo za kulturo, izvajata pa Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Radiotelevizija Slovenija, bo omogočal sprotno ustvarjanje podnapisov televizijskih oddaj z uporabo samodejne razpoznave slovenskega govora.

