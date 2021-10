(VIDEO) Kdo so protestniki, ki so včeraj protestirali pred ustavnim sodiščem – Kaj so pred ustavnim topnews.si Ustavno sodišče je včeraj začasno zadržalo izvajanje odloka, ki je določal obvezno izpolnjevanje pogoja prebolel/cepljen (PC) za državno upravo. Za zadržanje je glasovalo 7 sodnikov (Knez, Čeferin, Jadek Pensa, Accetto, Mežnar, Pavčnik, Šugman Stubbs), proti sta bila Klemen Jaklič in Marko Šorli.Večina na ustavnem sodišču bo, kot je na Twitterju zapisal Janez Janše, morala nositi odgovornost za sv ...

