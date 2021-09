Podnebno ogledalo 2021: Slovenija mora okrepiti izvajanje podnebnih ukrepov Energetika.NET Če želi Slovenija do leta 2050 doseči prehod v podnebno nevtralnost, sta odločilna doseganje ambicioznih ciljev v letu 2030, ki se še usklajujejo z Evropsko komisijo, in intenzivnejše izvajanje ukrepov v tem obdobju, piše v Podnebnem ogledalu 2021, ki so ga pripravili na Centru za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan (IJS) v sodelovanju s PNZ svetovanje projektiranje, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije.

