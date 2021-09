Finančne podpore za izvedbo agromelioracij Gorenjski glas Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis, s katerim namenja dva milijona evrov za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih. Do finančne podpore so upravičene fizične in pravne osebe, ki so jih...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Bojana Beović

Janez Janša

Jože Podgoršek

Borut Pahor

Milan Mandarić