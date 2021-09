Danes bo sprva oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Jutri bo povečini sončno. Danes bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo dopoldne še oblačno, rahel dež bo povsod ponehal. Popoldne se bodo oblaki trgali. Najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 24 °C, so zapisali na strani Agencije RS za okolje. Jutri bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno, drugod bo občas ...