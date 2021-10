Po rekordnem dežju: "Neverjetno je, da smo to doživeli." Zaradi asfalta in neprimerne gradnje voda n Večer Poplave zaradi močnih nalivov so v Ljubljani in na Goričkem dosegle rekorde. Strokovnjaki menijo, da so lahko posledica podnebnih sprememb in jih še lahko pričakujemo.

Sorodno













































































































Oglasi