Milanović: To je, kot da bi jaz grozil Sloveniji z letalonosilko - ne morem govoriti takih neumnosti Reporter Hrvaški predsednik Zoran Milanović je ocenil, da so bile ponedeljkove izjave srbskega člana predsedstva Bosne in Hercegovine Milorada Dodika o ustanovitvi vojske Republike srbske neresne. Kot je ponazoril, bi bilo nekaj podobno neresnega, če bi sam zagroz

Sorodno

















Oglasi