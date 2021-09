ZDA opozorile Dodika zaradi groženj o odcepitvi SiOL.net Posebni odposlanec ameriškega State Departmenta Gabriel Escobar je danes srbskega člana predsedstva Bosne in Hercegovine Milorada Dodika opozoril, da njegove grožnje z odcepitvijo in postavljanje pod vprašaj reform nacionalnih institucij predstavljajo kršitev daytonskega sporazuma, bosanske Srbe pa da vodijo v izolacijo in gospodarske težave.

