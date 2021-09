Kustečeva ob prvem študijskem dnevu: Ta čas potrebuje prodorne in strpne stebre razuma Primorske novice Čas, ki ga živimo po celem svetu, potrebuje odločne, razumne, prodorne in hkrati spoštljive, sodelovalne ter strpne stebre razuma. Vse to za odporno in boljšo družbo prihodnosti predstavljajo prav študenti in profesorji, je ministrica za izobraževanje Simona Kustec navedla v poslanici ob začetku novega študijskega leta.

