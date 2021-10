Nove številke okužb, cepljenih 1,1 milijona ljudi Lokalec.si Včeraj so opravili 4993 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 993 okužb, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pozitivnih je bilo 19,9 odstotka opravljenih testov, kar je za 1,7 odstotne točke več kot dan prej. Po oceni inštituta je v državi trenutno 12.373 aktivnih primerov okužbe, kar je 255 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih ok ...

Sorodno

















































































































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tadej Pogačar

Milan Mandarić

Anže Kopitar

Jan Drozg