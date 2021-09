Vandalizem v Mariboru: oskrunili spomenik Josipa Jurčiča SiOL.net Za zdaj še neznani storilci so ponoči oskrunili spomenik Josipa Jurčiča, ki stoji pred Pokrajinskim muzejem Maribor na Trgu generala Maistra v Mariboru, so danes preko Facebook profila sporočili iz omenjenega muzeja. Kot so pojasnili, gre za delo kiparja Alojzija Kogovška iz leta 1963.

