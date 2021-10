Nekdo je s srede na četrtek poškodoval spomenik dolenjskega rojaka Josipa Jurčiča na Grajski ulici v Mariboru. Kot so sporočil z mariborske policijske uprave, so neznanci spomenik v celoti pobarvali z različnimi barvami in s tem povzročili za okoli 7000 evrov škode. Oškodovanka je Mestna občina Maribor, ki bo poskrbela za čiščenje spomenika. preberite več » ...