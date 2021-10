Grosuplje: Soprogo polil z bencinom in zažgal zurnal24.si Na sojenju Martinu Zaviršku, ki je obtožen, da je soprogo polil z bencinom in zažgal, so v četrtek prebirali sms-sporočila med njim in njegovo ženo. Iz njih je razvidno, da sta, ko je mož izvedel, da naj bi ga žena varala, nekako skušala rešiti zakon.

