Na ljubljanskem okrožnem sodišču se nadaljuje sojenje Martinu Zaviršku, ki je 12. avgusta lani svojo soprogo polil z bencinom in zažgal. Brani se, da je šlo za splet nesrečnih okoliščin. Za umor mu grozi najstrožja kazen, do 30 let zapora. preberite več » ...