Zveza društev slepih proti ukinjanju dodatka za pomoč in postrežbo s peticijo Dnevnik Zveza društev slepih je v DZ vložila 13.683 podpisov v podporo peticiji proti krčenju pravic slepih in slabovidnih. Nasprotujejo ukinjanju dodatka za pomoč in postrežbo slepim in slabovidnim, ki je določen v pokojninskem zakonu. So pa tudi za...

Sorodno Oglasi Omenjeni Ljubljana

pokojnine Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Martina Ratej

Simona Kustec

Joško Joras

Marjan Dikaučič