Slepi in slabovidni nasprotujejo ukinjanju dodatka za pomoč in postrežbo RTV Slovenija Zveza društev slepih je v DZ vložila 13. 683 podpisov v podporo peticiji proti krčenju pravic slepih in slabovidnih. Nasprotujejo odpravi dodatka za pomoč in postrežbo slepim in slabovidnim, ki je določen v pokojninskem zakonu.

