Žito in Lidl Slovenija tudi letos združujeta moči v roza oktobru zurnal24.si Žito in Lidl Slovenija tudi letos, že drugič zapovrstjo, združujeta moči v roza oktobru. S posebnim kruhom, poimenovanim Kruh roza oktober, ki je nastal v Žitovih pekarnah in se prodaja izključno v 63 Lidlovih trgovinah, podpirata Europo Donno − Slovensko združenje za boj proti raku dojk. Vse do zadnjega oktobra bosta od vsakega prodanega izdelka podjetji skupaj donirali 0,50 evra za podporo programu ROZA,* ki ponuja psihosocialno podporo bolnicam, njihovim otrokom ter drugim svojcem obolelih za rakom dojk in raki rodil.

