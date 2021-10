Rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk Lokalec.si Z mesecem oktobrom se začenja mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, rožnati oktober. S številnimi akcijami in dogodki bodo sporočali, kako lahko ženske učinkovito poskrbijo za svoje zdravje. Veliko lahko naredimo same z zdravim življenjskim slogom, s samopregledovanjem in z udeležbo na presejalnih programih, poudarja predsednica združenja Europa Donna Slovenija Tanja Španić. Prav tako morajo b ...

