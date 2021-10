Na konferenci Pametne vasi o nujnosti celostnega pristopa k razvoju podeželja Vlada RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru slovenskega programa predsedovanja Svetu Evropske unije in v sodelovanju s pisarno evropskega poslanca Franca Bogoviča soorganizira mednarodni dogodek z naslovom Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo. V razpravi, ki so se ga med drugim udeležili tudi minister dr. Jože Podgoršek, podpredsednica evropske komisije in evropska komisarka Dubravka Šuica ter generalni direktor FAO Qu Dongyu, so udeleženci poudarili pomen skladnega in celostnega razvoja podeželja, ki ne zadeva samo kmetijskega vidika.

