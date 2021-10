Tim Gajser bo v nedeljo lovil točko zaostanka v skupnem seštevku Lokalec.si Ta konec tedna se z dirko v Nemčiji nadaljuje svetovno prvenstvo v motokrosu. Tim Gajser se bo v razredu MXGP boril za nov vrhunski rezultat in lovil točko zaostanka v skupnem seštevku. V razredu MX2 bo barve Slovenije in AMZS zastopal Jan Pancar. Poleg Gajserja in Pancarja tokrat tudi Jaka Peklaj V nedeljo 3. oktobra 2021 bo v Teutschenthal na sporedu enajsta dirka sezone svetovnega prvenstva v m ...

