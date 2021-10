Gajser do zmage in rdeče številke vodilnega v SP Svet 24 Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v nemškem Teutschenthalu osvojil prvo mesto, potem ko je bil tretji v prvi vožnji in najboljši v drugi. Gajser pa je zdaj spet vodilni v seštevku SP.





