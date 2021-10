Šivic: Če bi mi kdo rekel, da bomo imeli po petih tekmah toliko točk, bi takoj podpisal 24ur.com Hokejisti SŽ Olimpije so na peti tekmi lihe ICEHL doživeli šele drugi poraz, potem ko je bil v Tivoliju po podaljških boljši Innsbruck. Kljub porazu trener zmajev Mitja Šivic ni bil pretirano razočaran. Pohvalil je svoje hokejiste in dodal, da bi pred sezono takoj pristal na takšen začetek življenja med regionalno elito. Podobnega mnenja je bil vratar Žan Us, ki je odločen, da se s soigralci ne b...

