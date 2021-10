Trener Olimpije ne želi tarnati, navijači praznujejo SiOL.net "Če se iz porazov nekaj naučiš, lahko ti predstavljajo pravi božji dar," je trener Olimpije Savo Milošević prepričan, da so se fantje iz bolečega poraza proti Radomljam ogromno naučili in jim bo to danes, ko želijo prekrižati načrte Maribor v velikem derbiju, v pomoč. Pogrešal bo najboljša strelca, a zaradi tega se ne pritožuje. Kapetan Timi Max Elšnik, ki v dresu Olimpije še ni izgubil v mestu ob Dravi, pa dodaja, da bosta soigralca, ki bosta zaigrala namesto Mustafe Nukića in Almedina Ziljkića, kos izzivu.

