V Trstu je množica demonstrirala proti covidnemu potrdilu Primorske novice Trst je sinoči po ocenah policije preplavilo najmanj deset tisoč ljudi (po ocenah organizatorjev pa še enkrat več), ki so protestirali proti uvedbi covidnega potrdila, ki bo s 15. oktobrom v Italiji obvezen tako v javnem kot zasebnem sektorju. Shod je po poročanju Primorskega dnevnika organiziralo združenje No Greenpass Trieste, ki povezuje različna gibanja in društva.

