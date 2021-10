Nemški Zeleni bodo, če so za vstop v koalicijo, vprašali vse člane stranke 24ur.com Nemški Zeleni so se odločili, da bodo o morebitnem vstopu v vladno koalicijo vprašali vseh okoli 120.000 članov stranke. To bo prvič v zgodovini stranke, da bodo o vstopu v vlado odločali na zvezni ravni.

Sorodno Oglasi Omenjeni Berlin Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Tadej Pogačar

Zdravko Počivalšek

Branko Grims

Urša Bogataj