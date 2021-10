Nemški Zeleni bodo o vstopu v koalicijo vprašali vseh 120.000 članov Reporter Nemški Zeleni so se odločili, da bodo o morebitnem vstopu v vladno koalicijo vprašali vseh okoli 120.000 članov stranke. To bo prvič v zgodovini stranke, da bodo o vstopu v vlado odločali na zvezni ravni, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Doslej so nam

Sorodno

Oglasi Omenjeni Berlin Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jan Oblak

Zdravko Počivalšek

Matej Mohorič

Mark Boris Andrijanič