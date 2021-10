Evropska komisarka Šuica in premier Janša: Demografsko vprašanje je ključnega pomena za prihodnost E Nova24TV Predsednik vlade Janez Janša se je danes sestal z izvršno podpredsednico Evropske komisije in komisarko za demokracijo in demografijo Dubravko Šuico. Obravnavala sta konferenco o prihodnosti Evrope. Komisarka je izrazila zaskrbljenost zaradi majhne udeležbe evropskih državljanov v razpravah. Predsednik vlade je poudaril, da je potrebna odprta, odkrita razprava o konkretnih problemih in temah, ki z ...

Sorodno







































Oglasi Omenjeni demografija

Evropska komisija

Janez Janša Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Zdravko Počivalšek

Tadej Pogačar

Branko Grims

Urša Bogataj