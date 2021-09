Janša v Londonu: Odnosi so dobri in prijateljski #foto SiOL.net Predsednik vlade Janez Janša se je danes mudil na delovnem obisku v Londonu. Delovni obisk je potekal na povabilo predsednika Vlade Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Borisa Johnsona.

