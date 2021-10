Konec ljubezni: Počilo je tudi v zakonu Ize in Sama Logina, to sta povedla po koncu zakona Govori.se Kot strela z jasnega je udarilo, da sta se ločila tudi najbogatejša Slovenca Samo in Iza Login, novico o njuni ločitvi pa je samo že potrdil na svojem Facebook profilu in prosil, da se mediji ne vmešavajo v njuno zasebnost.

Sorodno















Oglasi Omenjeni Facebook

Najbogatejši Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Tadej Pogačar

Zdravko Počivalšek

Branko Grims

Urša Bogataj