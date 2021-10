Najbogatejša Slovenca sta se ločila Lokalec.si Iza Sia Login je na družabnem omrežju zapisala: “V izogib ugibanjem, napačni interpretaciji in morebitni posledični zmedi, prijatelje in javnost obveščava, da sva se v osebnem življenju ločila.” V nadaljevanju pa: “Prijatelje in javnost prosiva, da spoštuje zasebnost najine odločitve, ki je ne želiva in nimava dolžnosti komentirati javno. Da novinarji nimajo pravice posegati v najino zasebnost več ...

