Leipzig se dviguje po zelo slabem štartu RTV Slovenija Nogometaši Leipziga, ki so zelo slabo začeli novo sezono Bundeslige, so v 7. krogu odpravili Bochum s 3:0 in se na lestvici pomaknili na osmo mesto. V Dortmundu je Borussia premagala Augsburg z 2:1.

